Frankreichs Präsident Macron hat im Konflikt zwischen der EU und Polen um die Rechtsstaatlichkeit für verstärkte Bemühungen um eine gütliche Einigung plädiert.

Macron befürworte einen vertieften Dialog, um die Schwierigkeiten auszuräumen, erklärte der Elysée-Palast nach einem Treffen des französischen Staatschefs mit seinem polnischen Amtskollegen Duda in Paris. Macron habe Duda zugleich seine Sorgen hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz in Polen bekundet, hieß es weiter.



Im bereits seit Jahren andauernden Konflikt um die Justizreformen der nationalkonservativen polnischen Regierung hatte der Europäische Gerichtshof gestern Warschau angewiesen, der EU-Kommission täglich eine Million Euro Zwangsgeld zu zahlen. Als Grund nannte das Gericht, dass die Regierung in Warschau die EuGH-Entscheidung zur polnischen Disziplinarkammer für Richter nicht umgesetzt hat. Die Disziplinarkammer kann Richter bestrafen und entlassen. Kritiker sehen darin einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit.

