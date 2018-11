Spanien hat seine Bedenken gegen den Entwurf des Brexit-Vertrags fallen gelassen.

Das erklärte Ministerpräsident Sanchez in Madrid. Europa und das Vereinigte Königreich hätten die Forderungen Spaniens im Hinblick auf Gibraltar akzeptiert - er werde daher für den Vertrag stimmen, betonte Sanchez. Damit kann der für morgen in Brüssel angesetzte EU-Sondergipfel wie geplant stattfinden. EU-Ratspräsident Tusk kündigte auf Twitter an, dass er die Annahme des Vertragsentwurfs über den EU-Austritt Großbritanniens empfehlen werde. Die Regierung in Madrid hatte Änderungen am Vertragsentwurf verlangt, weil sie Festlegungen über den künftigen Status von Gibraltar befürchtete. Das britische Überseegebiet ist eng mit Südspanien vernetzt. Tausende Spanier arbeiten dort.



Die britische Premierministerin May kam am Abend in Brüssel mit Tusk und EU-Kommissionspräsident Juncker zu weiteren Gesprächen zusammen. Sie betonte anschließend, Gibraltar bleibe britisch. Spanien fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe des Überseegebiets, das eng mit der Region Andalusien vernetzt ist. Tausende Spanier arbeiten in Gibraltar.