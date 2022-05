Robert Habeck beim Weltwirtschaftsforum 2022 in Davos (picture alliance/KEYSTONE)

Die Idee sei, am Weltmarkt mit anderen Ländern gemeinsam aufzutreten und zu erklären, dass man nicht mehr jeden Preis zu bezahlen bereit sei, sagte der Grünen-Politiker im ZDF. Dies würde aber nur funktionieren, wenn sehr viele Länder mitmachten. An genau solch einen Vorschlag arbeiteten derzeit gemeinsam die Europäische Kommission und die US-Regierung. Die hohen Ölpreise machten der Weltwirtschaft derzeit zu schaffen, erklärte Habeck weiter.

In diesem Zusammenhang verwies der Bundeswirtschaftsminister auch auf das geplante Embargo gegen Öllieferungen aus Russland. Durch den Preisanstieg habe das Putin-Regime in den vergangenen Wochen sogar höhere Einnahmen verzeichnen können. Dies müsse in Zukunft vermieden werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.