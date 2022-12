Kosovo schließt die Grenzen zu Serbien. (AP/dpa/Visar Kryeziu)

In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie von beiden Seiten, Zurückhaltung zu üben und von Provokationen, Drohungen oder Einschüchterungen abzusehen. Auch die Bundesregierung äußerte sich besorgt über die neuen Spannungen im Norden des Kosovo. Die Verstärkung der serbischen Militärpräsenz im Konflikt mit dem Nachbarstaat setze ein völlig falsches Signal, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.

Serbien hat inzwischen angekündigt, Straßenblockaden im Norden des Kosovo abzubauen. Der Abbau werde bereits heute beginnen, sagte der serbische Präsident Vucic nach einem Krisentreffen in der Region. Damit könnten sich für die seit 19 Tagen bestehenden Blockaden eine Lösung abzeichnen. Auslöser war die Festnahme eines serbischen Polizisten, der Einsatzkräfte des Kosovo angegriffen haben soll. Serbische Demonstranten forderten seine Freilassung und errichteten die Blockaden. Ein Gericht in Pristina ordnete nun an, dass der Beschuldigte aus der Haft entlassen und in Hausarrest überstellt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.