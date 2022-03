Bundeswirtschaftsminister Habeck reist an Bord einer Maschine der Flugbereitschaft nach Washington. (dpa / Britta Pedersen)

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte vor seinem Abflug in die USA, man überlege, die Reserven in einer konzertierten Aktion zusammen mit den Amerikanern so einzusetzen, dass die Preise gedämpft würden. Habeck führt heute Gespräche in Washington. Er will unter anderem Finanzministerin Yellen, die Handelsbeauftragte Tai und Energieministerin Granholm treffen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.