US-Präsident Biden erklärte am Abend in Washington, er unterstütze den Vorstoß europäischer Länder, entlang der ukrainischen Grenze Silos zu bauen. Die Regierung in Washington entwickle in Abstimmung mit den europäischen Partnern einen Plan für den Abtransport von Getreide auf dem Schienenweg, sagte Biden. Dabei dürfte auch dieser Plan nicht leicht umsetzbar sein und - das gab der US-Präsident bereits zu - auch viel Zeit kosten.

Das Schienen-Problem

Die Spurweite der ukrainischen Gleise ist eine andere als die in der EU. Die Güterzüge können also nicht einfach von der Ukraine aus in der EU weiterfahren. Der Vorschlag sieht vor, das Getreide in ukrainischen Zügen an die Grenze zur EU zu transportieren, in den temporären Silos zu lagern, es auf europäische Züge zu laden und in europäische Häfen zu bringen. Von da aus könnte es weltweit transportiert werden. Diese Lösung erfordere Zeit, sagte Biden.

Das Container-Problem

Der polnische Landwirtschaftsminister Kowalzzyk machte darauf aufmerksam, dass es an Containern für den Transport per Zug mangelt. Bei Bahngesellschaften in Europa wurden bereits Güterwagen angefragt. Doch es handelt sich um gigantische Mengen an Lebensmitteln, die transportiert werden müssten. Allein an der Schwarzmeerküste können aktuell wegen der Blockade insgesamt 20 Millionen Tonnen Getreide nicht verschifft werden.

Das Problem der blockierten Häfen

Vor dem Krieg gingen 90 Prozent der Exporte über die Häfen aus dem Land. Drei davon - Mariupol, Berdjansk und Cherson - sind jetzt im Zuge des Kriegs unter russische Kontrolle gekommen. Der Hafen in Mykolajiw ist schwer beschädigt. Der Hafen von Odessa ist von der Ukraine vermint worden, um russische Angriffe zu verhindern.

Das Ernte-Problem

Rund 2,4 Millionen Hektar mit Wintergetreide können nach Angaben des ukrainischen Agrarministeriums wegen des Krieges nicht geerntet werden. Landwirtschaftsminister Solskji betonte: "Wir können die Ernte des vergangenen Jahres nicht exportieren, wir können die gegenwärtige Ernte nicht einholen, um sie zu exportieren, und wir wollen die nächste eigentlich nicht aussäen." Verschärft wird das Problem nach Darstellung des Ministers dadurch, dass die ukrainischen Bauern angesichts der russischen Blockaden nicht mehr so viel Weizen anbauen. In der Ukraine ist Winterweizen beliebt, der ab dem Ende des Sommers ausgesät wird. Solskji wies darauf hin, dass die Landwirte im Frühjahr bereits von Mais auf Sonnenblumen umgestiegen seien. Er gehe davon aus, dass im Herbst die für Winterweizen ausgeschriebene Fläche um einen "bedeutenden Prozentsatz" kleiner sein dürfte.

Das Lagerungs-Problem

Die Ukraine hat zwar viel Getreide und auch Öl-Samen produziert, sieht sich aber wegen der fehlenden Exporte mit riesigen Überschüssen konfrontiert. Bis zu 60 Millionen Tonnen Getreide und Öl-Samen müssen nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministers Solskji nun gelagert werden, es gibt aber nur wenig Möglichkeiten dazu. Solskji hofft auf eine europäische Initiative. Er sagte, die europäischen Staaten prüften, ob sie der Ukraine Silos für Getreide zur Verfügung stellen.

Hungersnot in Afrika und im Nahen Osten befürchtet

Vor dem Krieg exportierte die Ukraine bis zu sechs Millionen Tonnen Getreide pro Monat. Nach Angaben der Welternährungsorganisation haben 45 Staaten in Afrika und im Nahen Osten bisher mehr als ein Drittel ihrer Getreideimporte aus der Ukraine bezogen. Allein Ägypten importiert jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Getreide, acht Millionen Tonnen Weizen, Roggen und Mais kamen aus der Ukraine. Die russische Blockade hatte die Menge des aus der Ukraine exportierten Getreides im März auf 300.000 Tonnen sinken lassen.

Die Initiativen der Bundesregierung

Die Bundesregierung will mit einer internationalen Konferenz gegen die sich anbahnende Hungerkrise in der Welt vorgehen. Das Treffen soll am 24. Juni im Auswärtigen Amt in Berlin stattfinden. Nach Angaben der Funke-Mediengruppe sollen daran Ministerinnen und Minister der G7-Länder, der wichtigsten Geberstaaten und der am stärksten betroffenen Länder zusammenkommen. Bei dem Treffen seien auch Vertreter der Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft eingeladen, um "gemeinsam Maßnahmen zu erörtern".

Für die Transporte des Getreides aus der Ukraine auf dem Landweg hat die Bundesregierung finanzielle Mittel zugesagt. Der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, Theurer, sagte dem "Handelsblatt" angesichts knapper Waggons solle ein Fonds aufgelegt werden, um neue Behälter anzuschaffen. "Im optimistischen Fall können zehn Millionen Tonnen abtransportiert werden", sagte Theurer.

