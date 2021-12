Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen (picture alliance / dpa / BelTA / TASS / Leonid Shcheglov)

Im Amtsblatt der EU wurde eine Liste mit insgesamt 28 Verantwortlichen sowie Organisationen aus Belarus veröffentlicht. Brüssel wirft ihnen Beteiligung an der Schleusung von Migranten an die europäischen Außengrenzen vor. Auf der Sanktionsliste stehen unter anderem die belarussische Airline Belavia, die syrische Chartergesellschaft Cham Wings sowie Hotels und Reiseveranstalter. Ihr Vermögen in der EU wird nun eingefroren, 17 hochrangige politische Verantwortliche in Belarus werden zudem mit Einreiseverboten belegt.

Die Regierung in Minsk bezeichente die neuen Strafmaßnahmen als "absurd". Belarus werde von der EU dämonisiert. Es werde harte Vergeltungsmaßnahmen geben.

