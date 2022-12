Gipfel in Tirana

Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten bei ihrem Westbalkan-Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana verständigt. Grundlage seien glaubwürdige Reformen, heißt es in der Abschlusserklärung mit Blick auf die Länder Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo. Überschattet wurden die Gespräche vom russischen Ukraine-Krieg. Bundeskanzler Scholz sagte, er erwarte, dass die Länder des Westbalkans ihre Außenpolitik an den EU-Sanktionen ausrichten. Serbien trägt die Strafmaßnahmen gegen Russland bisher nicht mit. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte an, 500 Millionen Euro für Investitionen in erneuerbare Energien bereitzustellen. Weitere 500 Millionen sollen an Haushalte und kleinere Unternehmen zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs gehen. Albaniens Ministerpräsident Rama würdigte, dass Studenten aus der Region im Rahmen des Programms Erasmus Plus künftig Zugang zu europäischen Universtäten erhalten sollen.