Nachdem die Visegrad-Staaten zunächst ablehnend auf den Vorschlag der EU-Kommission für eine Asylreform reagiert haben, signalisiert Ungarn nun Verhandlungsbereitschaft.

Der ungarische Botschafter in Deutschland, Györkös, bezeichnete den Vorstoß in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" als Grundlage, auf der man verhandeln könne. Budapest begrüße es sehr, dass Kommissionschefin von der Leyen die unterschiedlichen Sichtweisen zu Asyl und Migration ausdrücklich akzeptiere. Bisher habe es zum Teil eine "moralische Überheblichkeit gegenüber Ländern gegeben", die auf andere Art helfen wollten.



Das gestern vorgestellte Konzept der EU-Kommission sieht unter anderem schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen und konsequentere Rückführungen vor. Mitgliedsstaaten sollen nicht verpflichtet werden, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern können stattdessen bei Abschiebungen helfen. Ungarns Ministerpräsident Orban hatte zunächst gesagt, er sehe darin keinen Durchbruch. Sein slowakischer Amtskollege Matovic betonte, Pflichtquoten für die Aufnahme von Migranten werde sein Land nicht akzeptieren.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.