Bei den Brexit-Verhandlungen ist bis zum Abend keine Einigung auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU gelungen.

Dies teilte EU-Chefunterhändler Barnier in einer Twitterbotschaft mit. Er wies damit Berichte der Informationsseite "Politico" über eine entscheidende Annäherung zurück. Barnier erläuterte, trotz intensiver Bemühungen seien Schlüsselfragen noch ungelöst, unter anderem in Bezug auf die Grenze zwischen Nordirland und Irland. Unklar ist, ob es bis zum EU-Gipfel am Mittwoch weitere Gespräche zwischen beiden Seiten gibt.