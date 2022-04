Hilfsgelder

EU unterstützt Moldau mit 150 Millionen Euro (picture alliance / Dumitru DoruMol)

Der Rat der EU-Mitgliedsstaaten erklärte in Brüssel. damit solle die Widerstandsfähigkeit von Moldau als Nachbarland der Ukraine gestärkt werden. Das Geld wird in drei Tranchen bis 2024 ausgezahlt: 120 Millionen Euro in Form von Krediten und 30 Millionen als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Bundesregierung hofft auf weitere Zusagen bei der morgigen Hilfskonferenz.

Moldau, das zu den ärmsten Ländern Europas gehört, hatte nach UNO-Angaben zuletzt rund 395.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, die meisten reisten aber weiter in andere Länder, vor allem nach Rumänien.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.