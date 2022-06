Gaslieferungen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern in einer Pressekonferenz mit dem Premierminister von Israel, Bennett.. (Amir Cohen/POOL Reuters via AP/d)

Auf einer Energiekonferenz in Kairo unterzeichneten die EU, Israel und Ägypten eine Absichtserklärung für ein Erdgas-Abkommen. Wie das israelische Energieministerium mitteilte, werden damit erstmals bedeutende Exporte von israelischem Gas nach Europa ermöglicht. Das Gas soll zunächst durch eine Pipeline zu Verflüssigungsanlagen in Ägypten geleitet und von dort nach Europa verschifft werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte in Kairo, dass die Vereinbarung auch die regionale Zusammenarbeit stärken werde. Mit Ägypten plane die EU zudem ein Abkommen über die Produktion von Wasserstoff.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.