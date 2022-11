Die kroatische EU-Abgeordnete Dubravka Suica im Porträt (PIXSELL / Marko Lukunic)

Es soll die Entwicklungsprogramme in dem südostafrikanischen Land unterstützen. Wie die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Suica nach der Unterzeichnung in der Hauptstadt Maputo mitteilte, umfasst das Paket zahlreiche Bereiche wie Bildung, Wasser- und Sanitärversorgung sowie Energieeffizienz und Digitalisierung. Außerdem sollen Kulturbereiche gefördert werden. Man müsse in diesen Tagen zusammenzustehen und den verunsicherten Menschen helfen. Mosambiks Regierung hob die Rolle der Europäischen Union als "einer der größten bilateralen Kooperationspartner" hervor. Die EU leiste einen wertvollen Beitrag, damit die Mosambikaner ihre Herausforderungen bewältigen können."

Hilfswerke forderten im Vorfeld mehr Unterstützung für die Bevölkerung. In einer Mitteilung mahnten "Brot für die Welt" und "Misereor" mehr Schutz für Menschen dort an. Das müsse auch bei der Ausbildung von Truppen im Rahmen der EU-Militärhilfe im Mittelpunkt stehen, hieß es. Zudem müsse die gesamte Bevölkerung an den Gewinnen durch den Energie- und Rohstoffhandel teil haben. Das Land verfügt über große Erdgasvorräte. Vor allem in der nördlichen Provinz Cabo Delgado kommt es immer wieder zu Gewalt und Vertreibungen durch islamistische Rebellen.

In Mosambik beraten diese Woche Vertreter der EU und der Organisation Afrikanischer, Karibischer und Pazifischer Staaten, kurz AKP. Auf der Agenda stehen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Ernährungssicherheit und der Kampf gegen den Terrorismus in Subsahara-Afrika.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.