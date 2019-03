Die Abstimmung über die EU-Urheberrechtsreform wird nicht vorgezogen.

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte im ARD-Fernsehen, es bleibe beim vorgesehehen Termin Ende März. Er widersprach damit anderslautenden Berichten. Gestern Abend hatte es deswegen spontane Demonstrationen gegeben, an denen tausende Menschen teilnahmen. Sie zogen in Berlin und Stuttgart mit Transparenten vor die Zentralen der CDU.



Die EU will Betreiber von Internetplattformen wie Youtube verpflichten, hochgeladenes Material auf Urheberrechtsverletzungen zu prüfen. Eine solche Kontrolle wäre nur automatisch möglich, durch so genannte Upload-Filter. Die Demonstranten befürchten dadurch negative Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt im Internet.