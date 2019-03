In rund 40 deutschen Städten werden am Samstag Proteste gegen die Reform des EU-Urheberrechts erwartet.

Dazu hat die Initiative "Save the Internet" gemeinsam mit der Piratenpartei sowie Bürgerrechtler und Netzaktivisten aufgerufen. Kundgebungen sind zum Beispiel in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und München geplant.



Auch in Österreich, Polen, Tschechien, den Niederlanden, Zypern, Finnland oder Portugal wollen Menschen demonstrieren. Die Copyright-Reform soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans Internet-Zeitalter anpassen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten sich Mitte Februar auf einen Kompromiss geeinigt, über den das Europaparlament am Dienstag abstimmt.



Gegner kritisieren vor allem den Artikel 13 der geplanten Reform. Sie befürchten, dass er zur Einführung sogenannter Uploadfilter führen wird. Dies geht laut Kritikern nur über Filter, die beim Hochladen prüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Es drohe Zensur und ein Ende des freien Internets.