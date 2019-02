EU-Urheberrechtsreform Neuer Kompromiss lässt viele Fragen offen

Ein neuer Vorschlag für die EU-Urheberrechtsreform nimmt Online-Plattformen in Haftungsfragen stärker in die Pflicht - definiert jedoch auch Ausnahmen. Damit wolle man Start-Ups schützen, sagte ARD-Brüssel-Korresponent Samiel Jackisch im Dlf. An grundsätzlichen Bedenken gehe das Papier allerdings vorbei.

Samuel Jackisch im Gespräch mit Antje Allroggen