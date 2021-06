Vor dem heutigen EU-USA-Gipfel zeichnet sich im Streit beider Seiten über staatliche Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing offenbar Entspannung ab.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Verhandlungskreise, die USA planten eine fünfjährige Aussetzung ihrer Strafzölle gegen die EU. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Brüssel, man erwarte noch heute eine Einigung in dem Streit. Sie und EU-Ratspräsident Michel kommen in der belgischen Hauptstadt mit US-Präsident Biden zusammen.



Die amerikanischen Zölle auf Waren im Wert von 11,5 Milliarden Dollar waren seit 2019 unter dem damaligen US-Präsidenten Trump schrittweise eingeführt worden. Die EU verhängte ihrerseits Strafzölle gege die USA. Zuvor hatten beide Seiten jeweils Teilsiege bei der Welthandelsorganisation WHO bei ihren Vorwürfen über jeweils unfaire Hilfen für die Fluglinien errungen. Der seit 17 Jahren schwelende Konflikt ist einer längsten in der WHO-Geschichte.

