Die französische Regierung hat mit Erleichterung auf den Kompromiss zwischen den USA und der EU über die Subventionen im Flugzeugbereich reagiert. Wirtschaftsminister Le Maire sprach von einer "guten Einigung" im langjährigen Airbus/Boeing-Streit und forderte einen endgültigen Abschluss des Falls. Der Minister für Außenhandel, Riester, sagte, es handele sich um eine Verlängerung des Waffenstillstands um fünf Jahre.

Unter den Zollsanktionen hätten insbesondere die französischen Weinbauern zu leiden. Auch der Airbus-Konzern zeigte sich nach der Beilegung des Zollstreits zwischen Europa und den USA erleichtert. Verkaufschef Scherer betonte, alles sei gut, was für gleiche Spielregeln in der Branche sorge und Zölle vermeide, die auf beiden Seiten zu Verlusten führten.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte am Rande des EU-USA-Gipfels in Brüssel heute bestätigt, dass man einen Kompromiss im Streit um die Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing erzielt habe. Damit gilt einer der schwierigsten Handelskonflikte als entschärft. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Verhandlungskreise, beide Seiten planten, die Strafzölle für weitere fünf Jahre bis 2026 auszusetzen. Die USA und die EU werfen sich seit 17 Jahren vor, ihre Flugzeughersteller unzulässig zu subventionieren.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.