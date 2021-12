Eine Gruppe von Flüchtlingen auf dem Weg zu einer temporären Unterkunft an der belarussisch-polnischen Grenze. (imago / SNA / Viktor Tolochko)

Sowohl die Europäische Union als auch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada beschlossen konkrete Strafmaßnahmen gegen Personen und Organisationen. Das Außenministerium in Washington teilte mit, die US-Sanktionen richteten sich gegen 32 Einzelpersonen und Institutionen sowie staatliche Unternehmen, die für die Unterdrückung der belarussischen Bevölkerung mitverantwortlich seien. Die EU setzte Reiseverbote und Kontensperrungen für 17 Personen in Kraft, darunter gegen Grenzschützer und Militärs. Strafmaßnahmen gab es auch gegen elf Organisationen wie die staatliche Fluggesellschaft Belavia sowie Reiseveranstalter, die Migranten nach Belarus gebracht haben. Die britische Regierung erklärte, sie werde unter anderem Vermögenswerte des Kalidünger-Produzenten Belaruskali in Großbritannien einfrieren. -Als Reaktion auf die neuen Sanktionen hat die Regierung in Belarus bereits angekündigt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese würden - so wörtlich - hart, asymmetrisch, aber angemessen sein, teilte das Außenministerium in Minsk mit. Details wurden nicht genannt.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.