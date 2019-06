Lebensmittel sind in Deutschland deutlich billiger als in anderen westeuropäischen Ländern.

Die Statistikbehörde Eurostat hat die Preise von 2018 in verschiedenen Ländern miteinander verglichen, und demnach kosten Lebensmittel in Deutschland nur etwas mehr als der EU-Durchschnitt. In den Nachbarländern Frankreich, Belgien, Österreich und in Skandinavien liegen die Preise deutlich höher. Auch in Griechenland zahlt man im Supermarkt mehr als in Deutschland.



Am teuersten in der EU ist es, in Dänemark einzukaufen. Billiger als in Deutschland ist es in den östlichen EU-Ländern - vor allem in Rumänien, Polen und Bulgarien. Dort sind aber auch Löhne und Lebenshaltungskosten allgemein niedriger als in Westeuropa.