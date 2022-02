Die EU will offenbar das Vermögen des russischen Außenministers Lawrow (Bild) und Präsident Putin in der EU einfrieren. (Shamil Zhumatov/Pool Reuters/AP/dpa)

Möglicherweise in der EU vorhandene Vermögen von Putin und Lawrow sollen eingefroren werden. Für diplomatische Gespräche sollen sie aber weiter in die EU einreisen dürfen. Die EU-Außenminister beschlossen die neue Strafmaßnahme als Teil eines großen Sanktionspakets endgültig.

Bundesaußenministerin Baerbock sagte bei den Beratungen der EU-Außenminister, die europäischen Strafmaßnahmen seien nun auch gegen diejenigen persönlich gerichtet, die für den Krieg verantwortlich seien. Russland aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen, dafür sei jetzt aber nicht der richtige Moment. Mit einem Ausschluss von Swift habe Europa im Fall des Irans schon schlechte Erfahrungen gemacht. So könnten auch etwa humanitäre Projekte dann nicht mehr finanziert werden.

Gegen den Ausschluss Russlands von Swift haben sich neben der Bundesregierung auch andere Länder ausgesprochen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, auch Italien und Frankreich hätten Einwände angemeldet. Für einen derartigen Schritt müsste es eine längere Vorbereitung geben.

Nato verlegt Truppen

Auf einem Sondergipfel beschlossen die Nato-Staaten weitere Konsequenzen aus dem russischen Überfall auf die Ukraine. Man verlege jetzt in erheblichem Umfang zusätzliche Truppen in den östlichen Teil des Verteidigungsbündnisses, hieß es in einer Erklärung nach einem Sondergipfel. Man werde alle erforderlichen Einsätze durchführen, um eine starke und glaubwürdige Abschreckung zu gewährleisten. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die 30 Staats- und Regierungschefs der Allianz betonten, niemand sollte sich von den Lügen der russischen Regierung täuschen lassen. Putins Entscheidung, die Ukraine anzugreifen sei ein strategischer Fehler gewesen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, man fordere Russland auf, alle Truppen aus der Ukraine abzuziehen und wieder in einen Dialog einzutreten.

OECD beendet Beitrittsverhandlungen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die ohehin auf Eis liegenden Beitrittsverhandlungen Russlands formell beendet. Dies geschehe wegen des Angriffs auf die Ukraine, teilte die Organisation mit. Die OECD hatte die 2007 beschlossenen Aufnahmegespräche bereits 2014 gestoppt. Zudem wurde entschieden, das Büro der Organisation in Moskau zu schließen. Weiter hieß es, Russland solle nicht mehr auf Ministerebene eingeladen werden.

Europarat suspendiert Russland

Der Europarat hat Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine suspendiert. Wie der Rat mitteilte, wird die Teilnahme russischer Diplomaten und Delegierter an den wichtigsten Gremien der europäischen Organisation ausgesetzt, und das mit sofortiger Wirkung. Russland bleibt allerdings formell Mitglied im Europarat.

Der Rat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union. Russland und die Ukraine sind beide Mitglied des Europarats.

Auch von der Teilnahme am Eurovision Song Contest wurde Russland ausgeschlossen, wie die Europäische Rundfunkunion mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.