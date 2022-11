Im Land Iran protestieren immer noch viele Menschen gegen die Regierung (Archivbild) (Uncredited / AP / dpa / Uncredited / dpa-Bildfunk)

Die Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten nahmen in Brüssel einstimmig ein Sanktionspaket an - das dritte innerhalb von wenigen Wochen. Es sieht Einschränkungen für 31 Personen und Einrichtungen vor. Dazu zählen Vertreter der iranischen Polizei sowie von Spezialeinheiten. Außerdem sollen Vermögen im Ausland gesperrt werden. Formal beschlossen werden soll das Sanktionspaket am Montag beim Treffen der EU-Außenminister. Die Proteste in der Bevölkerung gegen die iranische Führung dauern inzwischen seit rund zwei Monaten an.

Nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen wurden seither mindestens 330 Menschen getötet. Knapp 15.000 Demonstrierende seien festgenommen worden. Protestkundgebungen habe es in mehr als 130 iranischen Städten gegeben.

