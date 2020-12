Um doch noch eine Einigung über die künftigen Handelsbeziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union zu erreichen, wird Premierminister Johnson in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen. Das wurde nach einem Telefonat Johnsons mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bekannt.

In einer gemeinsamen Stellungnahme hieß es, man habe die Verhandlungsteams aufgefordert, eine Liste der noch offenen Fragen zusammenzustellen. Von der Leyen und Johnson hatten in ihrem Telefonat eine Bilanz der jüngsten Verhandlungsrunde gezogen. Diese hatte aus EU-Sicht keine Fortschritte gebracht. Verhandelt wird über ein Handelsabkommen für die Zeit ab dem 1. Januar 2021. Durch den Vertrag sollen Zölle und Handelshemmnisse vermieden werden. Strittig waren zuletzt noch die Bereiche faire Wettbewerbsbedingungen, Kontrolle des künftigen Abkommens und die Fischereirechte. Damit ein Abkommen zum Jahreswechsel in Kraft treten kann, muss in den kommenden Tagen eine Einigung erzielt werden.



Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem zweitägigen Gipfel, der am Donnerstag beginnt, über das Thema beraten.

