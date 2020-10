Das Europaparlament hat sich auf zentrale Punkte bei der milliardenschweren Reform der EU-Agrarpolitik festgelegt.

Die Abgeordneten stimmten am späten Abend unter anderem dafür, dass künftig mindestens 30 Prozent der Direktzahlungen für sogenannte Öko-Regelungen genutzt werden müssen. Das sind Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen. Erfüllt ein Landwirt sie, bekommt er zusätzliches Geld. Bisher ist die Anwendung dieser so genannten "Eco-Schemes" für die Mitgliedsstaaten freiwillig.



Über die Reform beraten in Luxemburg auch die EU-Agrarminister. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner legte dazu in der Nacht einen neuen Kompromissvorschlag vor. Darin ist vorgesehen, dass 20 Prozent der Direktzahlungen für die Öko-Vorgaben reserviert werden.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.