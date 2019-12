Bahnreisende sollen nach dem Willen der EU bei Verspätungen und Ausfällen künftig geringere Entschädigungsansprüche haben.

Die Verkehrsminister der Europäischen Union beschlossen in Brüssel, dass Bahnunternehmen in Fällen höherer Gewalt - etwa bei extremen Wetterbedingungen - keine Entschädigung mehr zahlen müssen. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits bei Flügen. Bevor die Änderung auch für Bahnreisende in Kraft tritt, muss das Europa-Parlament noch zustimmen. Hier hatten sich einige Abgeordnete kritisch geäußert.