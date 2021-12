Wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang hat die EU ihre Sanktionen gegen China verlängert. (Archivbild) (picture alliance/AP Images | Jun Yasukawa)

Grund ist die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang. In Brüssel hieß es dazu, die EU bekenne sich dazu, Menschenrechtsverletzungen überall dort anzuprangern, wo sie vorkämen. Die Sanktionen richten sich gegen verantwortliche Politiker in Xinjiang. Ihnen ist die Einreise in die EU verboten, auch Vermögenswerte werden eingefroren.

China hatte bereits bei der ursprünglichen Entscheidung der EU vor einem Jahr im Gegenzug Sanktionen gegen mehrere europäische Politiker, Experten und Institutionen verhängt. In Deutschland betreffen die Strafmaßnahmen unter anderem den Grünen-Europaabgeordneten Bütikofer und den CDU-Europaabgeordneten Gahler.

