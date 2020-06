Durch Produktfälschungen entgehen den Staaten der Europäischen Union Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro pro Jahr.

Das geht aus dem aktuellen Bericht des EU-Amtes für geistiges Eigentum hervor. Branchen aus den Bereichen Kosmetik, Weine und Spirituosen, Pharma sowie Spielwaren verzeichnen jährliche Umsatzeinbußen von insgesamt 19 Milliarden Euro.



Die Situation werde immer schlimmer, heißt es in dem Bericht. Seit der letzten Analyse im vergangenen Jahr hätten die Umsatzeinbußen in der besonders betroffenen Kosmetik- und Körperpflegebranche um mehr als 2,5 Milliarden auf 9,6 Milliarden Euro zugenommen. Diese Summe entspreche rund 14 Prozent des Gesamtumsatzes des Sektors in der EU.