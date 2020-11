Ein niederländischer Journalist hat ein Video-Treffen der EU-Verteidigungsminister gehackt.

Wie ein Fernsehsender berichtet, war es einem Journalisten gelungen, an der virtuellen Sitzung der Minister teilzunehmen. Die niederländische Verteidigungsministerin Bijleveld hatte über Twitter ein Foto von ihrer Teilnahme an dem Online-Treffen veröffentlichen lassen. Darauf waren fünf der sechs Ziffern für den geheimen Zugangscode zu lesen. Der Journalist konnte den Code entschlüsseln und damit für einige Minuten an den Gesprächen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.