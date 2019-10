Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Vormittag den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Sassoli.

Später wird auch EU-Ratspräsident Tusk im Berliner Kanzleramt erwartet. In Merkels Gesprächen mit den beiden EU-Spitzenvertretern dürfte es insbesondere um den Brexit gehen. Die EU verlangt von der britischen Regierung bis Freitag einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen.



Sassoli reist nach seinem Besuch in Berlin weiter nach London. Er will dort mit dem britischen Premierminister Johnson erörtern, wie die Chancen stehen, vor dem für Ende Oktober geplanten Brexit eine einvernehmliche Lösung zu finden.