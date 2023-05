Die EU kritisiert Israel (dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)

Grund ist, dass der rechtsextreme Polizeiminister Ben-Gvir eine Rede halten sollte. Man wolle niemandem eine Plattform bieten, dessen Ansichten den Werten widersprächen, für die die EU stehe, hieß es. Die kulturelle Veranstaltung für die israelische Öffentlichkeit indes werde stattfinden. Ben-Gvir wollte nach Angaben seines Büros über die Bedeutung des gemeinsamen Kampfs gegen den Terror sprechen. Nach der Absage erklärte er, es sei schade, dass die EU, die vorgebe, demokratische und multikulturelle Werte zu vertreten, auf undiplomatische Weise - Zitat - "Mäuler stopfe".

Der Europatag erinnert an den Schuman-Plan von 1950. Der damalige französische Außenminister Robert Schuman schlug in einer Rede am 9. Mai die Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl - EGKS - vor, aus der die heutige EU hervorging.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.