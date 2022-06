Strafmaßnahmen gegen Russland

EU verzichtet auf Sanktionen gegen Kirchenoberhaupt Kirill

Die EU verzichtet wegen des ungarischen Widerstands vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Kirill - wenn auch widerwillig. In Brüssel wird unterdessen die Kritik am Verhalten Ungarns lauter und das Einstimmungkeitsprinzip innerhalb der EU in Frage gestellt.

02.06.2022