Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Staats- und Regierungschefs der Union aufgefordert, Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zuzustimmen.

Beide Länder hätten die von der Europäischen Union verlangten Voraussetzungen erfüllt, schrieb die CDU-Politikerin gemeinsam mit anderen EU-Spitzenvertretern in einem offenen Brief. Nun gehe es darum, Versprechen einzuhalten und in die Zukunft zu blicken. Der Start der Beitrittsverhandlungen mit den beiden Balkan-Staaten war zuletzt trotz einer positiven Empfehlung der amtierenden EU-Kommission verschoben worden. Kritiker verweisen auf mangelnde Fortschritte im Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität.



Eine endgültige Entscheidung soll nun am 15. Oktober bei einem EU-Ministertreffen in Luxemburg fallen.