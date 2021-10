EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vor unzureichenden Beschlüssen zur Senkung des Treibhausgasausstoßes bei der Weltklimakonferenz gewarnt.

Sie sagte der "Augsburger Allgemeinen", wenn die Staaten sich nicht mehr anstrengten, werde das dramatische Folgen haben. Die Lage sei sehr ernst. Morgen beginnt in Glasgow die UNO-Klimakonferenz. Von der Leyen sagte, sie erwarte, dass die Länder ihre Ziele ehrgeiziger formulierten und plausibel erklärten, wie sie diese erreichen wollten. Die EU müsse dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. Seit 1990 seien die Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union um 31 Prozent gesunken. Parallel sei die Wirtschaft um mehr als 60 Prozent gewachsen. Sie sprach von einem starken Signal an die Welt, dass man das Klima schützen und gleichzeitig wirtschaftlich prosperieren könne.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.