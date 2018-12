Der rumänische Parlamentsabgeordnete Ovidiu Gant hält die Zweifel an der Eignung seines Landes für den EU-Ratsvorsitz für unbegründet. Wegen des Brexits und der Europawahlen werde das kommende Halbjahr zwar eine schwierige Zeit, die EU-Präsidentschaft seines Landes werde aber normal verlaufen, sagte er im Dlf.

Gant zeigte sich überzeugt, dass der EU-Ratsvorsitz Rumäniens jedenfalls aus "technischer Sicht" problemlos über die Bühne gehen wird. "Wir haben Profis, die am Werk sind, ich mache mir diesbezüglich keine Sorgen", erklärte er.



Bedenken habe er eher hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der sozialdemokratisch geführten Regierung seines Landes. Hier sei es etwa in puncto Rechtsstaatlichkeit oder Justiz wichtig, dass das, was man nach außen vertrete, auch im Inland umgesetzt werde, betonte Gant. Er gehört dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien an, einem Interessenverband, der auch an Wahlen teilnehmen darf.

"Schwierige Zeit"

"Ansonsten wird der Verlauf normal sein", meinte er. "Bis auf die Tatsache, dass ich nicht sicher bin, wie sich der Brexit auf die Ratspräsidentschaft auswirkt". Hier komme es darauf an, dass Rumänien von den anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht allein gelassen werde.



Als weitere Herausforderung des EU-Ratsvorsitzes, den Rumänien am 1. Januar von Österreich übernimmt und bis Ende Juni innehat, nannte Gant den Haushalt und die Europawahlen. Angesichts dieser Themen erwarte er eine "schwierige Zeit".



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte die Fähigkeit Rumäniens, zur Übernahme der Ratspräsidentschaft angezweifelt. Die Führung in Bukarest habe aus seiner Sicht noch nicht in vollem Umfang begriffen, was es bedeutet, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen.