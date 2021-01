Die Europäische Kommission ist in Panik. Anders ist ihr jüngster Schritt nicht zu verstehen. Den Export von Impfmitteln nach Großbritannien - denn nur um die Briten geht es dabei - möchte Brüssel auch auf der irischen Insel unterbinden können. So hat die Kommission es gestern Abend angekündigt und ist davon nur halbherzig wieder abgerückt. Die Drohung einer faktischen Grenze zwischen Irland - das nicht mal konsultiert wurde - und Nordirland steht weiter im Raum. Getriggert ausgerechnet von der Kraft, die beim Brexit den Friedensprozess auf der Insel demonstrativ vor sich hertrug. Nun sieht man: Wenn es hart auf hart kommt, ist Brüssel – genau wie London – sofort bereit, das Karfreitagsabkommen über die Klinge springen zu lassen. Und das für reine Symbolik. Denn Kontrollen an dieser Stelle wären völlig sinnlos. Die Impfdosen für die Nordiren werden aus Großbritannien und nicht aus Irland geliefert.

Das fatale Signal nutzt also niemandem, es hat aber bereits Schaden angerichtet, da hilft auch Zurückrudern nicht. Die nordirischen Unionisten haben sofort die Chance ergriffen und London aufgefordert, nun ebenfalls den zerstörerischen Artikel 16 im Nordirland-Protokoll zu aktivieren. Dass die Europäer den Brexiteers auf einen Schlag haufenweise Sympathien zugetragen haben, fällt verglichen damit kaum ins Gewicht. Es stimmt aber trotzdem. Das alles war dermaßen klar vorauszusehen, dass man sich fragen muss, ob sie in Brüssel überhaupt nachgedacht haben, bevor sie handelten? Ob die EU im Impf-Notstand einfach kopflos agiert?

In Downing Street lehnen sie sich entspannt zurück

Artikel 16 bringt den Europäern keine einzige Impfung mehr. Im Gegenteil: Er ist eine Provokation, die erschwert, was dringend nötig wäre: Gespräche mit den Briten, ob man auf dem Kontinent schnell etwas abhaben kann von ihrem Impfstoff. In Downing Street lehnen sie sich entspannt zurück. Nie war es so einfach gut dazustehen, die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit in der Pandemie zu beschwören – und abzuwarten, dass die EU anklopft und um Impfdosen bittet. Wenn genug da sind, kann Boris Johnson großzügig etwas abgeben. Der britische Premierminister als Entwicklungshelfer für die EU-Bürokraten, das wird Johnson Spaß machen.

Tatsächlich hat er in der Pandemie viele Fehler gemacht, die meisten davon sogar mehrmals hintereinander. Aber einen Fehler hat Boris Johnson nicht gemacht: Er hat nicht neunmalklug abgewartet und um Geld gefeilscht, als der Impfstoff sich zu materialisieren begann. Die pragmatischen Briten haben sofort beherzt zugegriffen. Sie sind dafür auch Risiken eingegangen. Die Haftung liegt bei ihnen, wenn etwas schiefgeht, nicht bei den Herstellern. Sie geben die zweite Dosis viel später als vorgesehen, um früher mehr Menschen wenigstens teilweise zu schützen – auch das ein Risiko. Sie haben sich für die kürzere Notfall-Zulassung entschieden, worüber die Europäer die Nase rümpfen – aber wann wäre in den letzten 75 Jahren ein Notfall je so offenkundig gewesen wie jetzt? Das Risiko, nicht zu handeln, erschien den Briten zu Recht allemal größer. Stand heute gibt ihnen die Entwicklung recht, und den Europäern unrecht.

Vier von fünf Briten wollen geimpft werden

Als das Virus im Königreich völlig verrückt zu spielen begann, hatte die Gesellschaft ihm etwas entgegenzusetzen: In Großbritannien wird seit neun Wochen geimpft, auch an Sonn- und Feiertagen – echt jetzt, geht das denn? Ja, das geht durchaus! Wenn erstmal genug Impfdosen da sind, soll sogar 24/7 geimpft werden: Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Die Bürger müssen sich nicht tagelang um einen Termin bemühen, sie bekommen Mails und Briefe, in denen steht, wann sie dran sind. Und immer mehr Briten wollen sehr gern geimpft werden, zuletzt waren es vier von fünf. So viel zur Impfskepsis, die die Europäer so sehr fürchten, dass sie dafür bereit waren, unter Verzicht auf die Notfall-Zulassung entscheidende Wochen in Verzug zu geraten.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Wenn es ganz schlimm kommt: Wenn die Virus-Mutationen auch auf dem Kontinent außer Kontrolle geraten – dann wird Corona erst zur richtigen Katastrophe. Denn ohne Impfungen wird diese Welle fast ungebremst über die Menschen hereinbrechen. Das ist, was Brüssel in Panik versetzt, und die europäischen Hauptstädte genauso. Sie müssen die Lage verändern. Sie müssen aktiv werden. In dieser Situation auf die Hersteller loszugehen und den Briten zu unterstellen, sich unlautere Vorteile verschafft zu haben, gaukelt Handlungswillen jedoch nur vor. Selbst wenn die Europäische Kommission mit jedem einzelnen ihrer zahlreichen Vorwürfe an andere recht hätte: Was würde das schon ändern? Europa muss jetzt konstruktiv nach Lösungen suchen, nicht gegen andere, sondern mit ihnen zusammen. Pragmatisch sein, in großen Dimensionen denken, mehr wagen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät.

