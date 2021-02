Nach der Ausweisung von drei EU-Diplomaten aus Russland hat der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Weber, neue Sanktionen gegen Moskau gefordert.

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Geldströme von russischen Unterstützern des Moskauer Machtsystems in der EU sollten gekappt und ihre Konten eingefroren werden. Das russische Außenministerium hatte gestern drei EU-Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Ihnen wird vorgeworfen, an nicht genehmigten Protesten zugunsten des Kremlkritikers Nawalny teilgenommen zu haben. Dies sei unvereinbar mit dem diplomatischen Status, hieß es zur Begründung.



Auch Bundespräsident Steinmeier übte Kritik an der russischen Führung und forderte die Freilassung Nawalnys. Steinmeier sagte der Rheinischen Post, Nawalnys Verhaftung und Verurteilung hätten mit Rechtsstaat nichts zu tun.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.