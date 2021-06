Innerhalb der EU sollen die Menschen auch künftig im Ausland keine Roaming-Gebühren zahlen müssen.

Die EU-Staaten verständigten sich darauf, die Regelung über den Wegfall der Gebühren zu verlängern, wie der Europäische Rat in Brüssel mitteilte. Die Verbraucher sollen dann auch nach dem Juni 2022 im Ausland telefonieren, SMS schreiben oder im Internet surfen können, ohne dabei mehr zu zahlen als im Heimatland. Nötig ist noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments.



In den 27 EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen entfallen die Roaming-Gebühren seit Juni 2017.

