Gräueltaten in der Ukraine

Heute forderten unter anderem Italien, Spanien und Slowenien dutzende russische Diplomaten zur Ausreise auf. Die Europäische Union wies 19 Personen in Belgien aus. In Lettland und Estland wurden russische Konsulate geschlossen. Gestern hatten Deutschland und Frankreich die Ausweisung von 40 beziehungsweise 35 Diplomaten angekündigt. Der Kreml verurteilte die Ausweisungen und kündigte Gegenmaßnahmen an.

06.04.2022