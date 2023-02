Deutschland ist beim Gasverbrauch bisher gut durch den Winter gekommen. (imago / McPHOTO / Klaus Steinkamp)

Damit sollen die stark gestiegenen Preise gedämpft werden. Die Obergrenze greift nur unter strengen Auflagen. So muss der Preis an der europäischen Gasbörse TTF in Amsterdam drei Arbeitstage lang bei über 180 Euro liegen. Zudem muss der Gaspreis über diese drei Tage mindestens 35 Euro über dem Preis für Flüssiggas auf dem Weltmarkt liegen. Auf diese Regelung hatten sich die Energieminister der EU-Länder im Dezember geeinigt.

