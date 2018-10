Im Streit um die Haushaltspläne Italiens will sich die EU-Kommission vorbehalten, nötigenfalls Änderungen zu fordern.

Man werde den Etat bewerten und gegebenenfalls auf Veränderungen dringen, sagte Kommissionspräsident Juncker im Interview mit mehreren österreichischen Zeitungen. In die Detailplanungen werde man sich nicht einmischen. Italien müsse aber Wege finden, um die vereinbarten Haushaltsziele einzuhalten.



Die italienische Regierung plant für 2019 eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist drei Mal so viel wie die vorherige Regierung vorgesehen hatte. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega will mit dem Geld ihre Wahlversprechen umsetzen.