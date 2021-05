EU-Wettbewerbskommissarin Vestager hat die Bedeutung eines digitalen EU-Binnenmarktes unterstrichen.

Vestager sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die geplanten Digitalgesetze seien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dabei ziele die EU darauf ab, gleichzeitig Meinungsfreiheit und Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen. Was im Analogen illegal sei, werde dann auch im Digitalen illegal sein, betonte Vestager. Sie gehe davon aus, dass man diesbezüglich im besten Fall bis zum kommenden Frühjahr eine Einigung im Rat der Europäischen Union und im EU-Parlament erzielen könne. Dann könnten diese Regeln bereits vor Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Vestager betonte, ein solches Vorgehen sei zielführender, als etwa Tech-Giganten wie Facebook zu zerschlagen. Diese Maßnahme schloss sie jedoch nicht grundsätzlich aus. Zerschlagen sei etwas, das man tun könne, dies bewege sich im Rahmen der europäischen Gesetzgebung.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.