Bundeskanzlerin Merkel hat Italien europäische Hilfen bei der Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zugesichert.

Das Land sei in besonderer Weise und ohne Verschulden von der Pandemie betroffen, sagte Merkel nach einem Treffen mit Ministerpräsident Conte auf Schloss Meseberg bei Berlin. Nun sei es Aufgabe Europas, in solidarischer Weise die Krise zu überwinden. Deutschland habe wie Italien ein Interesse an einem funktionierenden Binnenmarkt. Mit Blick auf den EU-Gipfel Ende der Woche sage Merkel, die Positionen der Mitgliedsstaaten seien noch weit voneinander entfernt. Ob es eine Einigung über den Wiederaufbaufonds geben werde, sei offen.



Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am Freitag zu einem zweitägigen Treffen zusammen. Dabei geht es auch um den Aufbaufonds nach der Corona-Krise. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll der Fonds ein Volumen von 750 Milliarden Euro haben, dabei sollen 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden Euro als Kredite vergeben werden. Vor allem die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden lehnen dieses Modell ab.