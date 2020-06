In der Debatte über das milliardenschwere EU-Wiederaufprogramm plädiert der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, Caspary, dafür, die Verwendung der Finanzhilfen auf europäischer Ebene festzulegen.

Man müsse sicherstellen, dass die Gelder nicht in den Mitgliedsstaaten versickerten, sagte Caspary im Deutschlandfunk. Das Geld müsse sinnvoll in Zukunftsprojekte investiert werden. Der CDU-Politiker äußerte die Hoffnung, dass auch die sogenannten sparsamen Vier - also Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden - unter diesen Bedingungen kompromissbereiter seien. Die Länder lehnen die Zahlung von Zuschüssen ab.



Mit Blick auf die EU-Haushaltsberatungen meinte Caspary, Rechtsstaatlichkeit, korrekte Mittelverwendung und Korruptionsbekämpfung in Europa müssten abgesichert werden. Es sei ein untragbarer Zustand, wenn etwa in Tschechien der Regierungschef unter dem Verdacht stehe, sich persönlich aus europäischen Fonds zu bereichern.