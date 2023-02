EU-Gipfel

EU will Außengrenzen besser sichern - Kampfjet-Frage weiter offen

Die Europäische Union will die gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik verschärfen. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs in den frühen Morgenstunden geeinigt. Um unerwünschte Migranten fernzuhalten, will die EU unter anderem ihre Außengrenzen mit zwei Projekten stärken.

10.02.2023