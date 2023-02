Sind Zäune eine Lösung? Die Frage ist in der EU umstritten. (dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Um unerwünschte Migranten fernzuhalten, will die EU ihre Außengrenzen mit zwei Pilotprojekten stärken. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach den Beratungen in Brüssel an. Eines der Projekte sehe vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollten aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden.

Bei dem zweiten Pilotprojekt soll es von der Leyen zufolge um die Registrierung von Migranten, ein schnelles Asylverfahren sowie um Rückführungen an der Außengrenze gehen. Den möglichen Standort dieses Projekts ließ die deutsche Kommissionspräsidentin offen.

Zur umstrittene Frage, ob auch Grenzzäune aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten, äußerte sich von der Leyen erneut skeptisch. Unter anderem Österreich drängt auf mehr Grenzzäune.

