Sind Zäune eine Lösung? Die Frage ist in der EU umstritten. (dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Wie aus der Abschlusserklärung des EU-Gipfels hervorgeht, sollen zur Eindämmung unerwünschter Migration der Menschenschmuggel begrenzt, der Grenzschutz gestärkt und schnellere Abschiebungen ermöglicht werden. Eine Finanzierung von Zäunen an der EU-Außengrenze wird in der Erklärung nicht ausdrücklich erwähnt. Allerdings sollen Gelder für Infrastruktur an den Grenzen mobilisiert werden, wie es heißt. Dies hatten unter anderem Österreich und Griechenland gefordert.

Konkret billigten die EU-Staaten zwei Projekte an den Außengrenzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, eines der Projekte sehe vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollten aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden.

Bei dem zweiten Projekt soll es von der Leyen zufolge um die Registrierung von Migranten, ein schnelles Asylverfahren sowie um Rückführungen an der Außengrenze gehen. Auf die Herkunftsländer soll mehr Druck ausgeübt werden, um abgelehnte Asylbewerber wieder zurückzunehmen.

Ex-Kommissar Fischler: "Typisches europäisches Dokument"

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer sprach mit Blick auf die Beschlüsse von einem klaren Signal, Bundeskanzler Scholz von einer pragmatischen und guten Lösung. Der frühere österreichische EU-Kommissar Fischler kritisierte das Abschlussdokument dagegen als zu vage. Es sei ein "typisches europäisches Dokument" mit Formeln, die jede Regierung nach ihren eigenen Vorstellungen interpretieren könne. So müsse zum Beispiel noch geklärt werden, wo genau der Grenzschutz verstärkt werde und wie viele Maßnahmen gefördert würden.

Einvernehmen gab es unter den EU-Staaten auch, dass mehr politischer Druck auf Länder ausgeübt werden sollte, die bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber nicht kooperieren. Als mögliche Instrumente werden dabei die Visa-und Handelspolitik und die Entwicklungshilfe genannt.

EU-Staaten sichern Ukraine weitere Hilfe zu

In der Abschlusserklärung sicherten die EU-Staats- und Regierungschefs zudem der von Russland überfallenen Ukraine weitere Unterstützung zu - "so lange wie nötig". Zurückhaltend wurde der Wunsch der ukrainischen Regierung nach einem schnellen EU-Beitritt bewertet.

Begonnen hatte der Gipfel mit einer Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er hatte vor allem um mehr Waffenlieferungen gebeten, insbesondere um Kampfflugzeuge. Selenskyj selbst sprach von "positiven Signalen" in der Frage, konkrete Zusagen nannte er aber nicht. Frankreichs Präsident Macron sagte, Kampfjet-Lieferungen seien keinesfalls "in den kommenden Wochen" möglich. Er schließe aber nichts grundsätzlich aus. Bundeskanzler Scholz erklärte, Kampfjets seien für ihn "kein Gesprächsthema" gewesen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel hatten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj mitgeteilt, einige Regierungschefs hätten die Bereitschaft signalisiert, notwendige Waffen und Unterstützung zu liefern, einschließlich Flugzeuge. Es stehe nun eine Reihe von bilateralen Gesprächen an, in denen das Thema Kampfjets angesprochen werde.

EU-Ratschef Michel forderte von den EU-Staaten maximale Unterstützung der Ukraine. Es bestehe Bedarf unter anderem an Munition, Raketen und Verteidigungssystemen.

Details zu neuem Sanktionspaket

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte auch Details des geplanten neuen Sanktionspakets gegen Russland. Dieses umfasse unter anderem neue Exportbeschränkungen in Höhe von zehn Milliarden Euro. Die Maßnahmen würden "Russlands Militärmaschinerie weiter aushungern und die Wirtschaft in ihren Grundfesten erschüttern". Von der Leyen betonte, die neuen Strafen sollten auch "Putins Propagandisten" treffen. Deren Lügen vergiften den öffentlichen Raum in Russland und darüber hinaus.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.