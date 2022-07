EU-Innen-Kommissarin Ylva Johansson (IMAGO/Xinhua)

EU-Innenkommissarin Johansson sagte bei einem Treffen der europäischen Ressortchefs in Prag, nicht alle der vielen Waffen in der Ukraine seien in den richtigen Händen. Gemeinsam mit der Ukraine und dem Nachbarland Moldau wolle die EU deshalb die organisierte Kriminalität in diesem Bereich bekämpfen. Der Waffenschmuggel läuft nach Angaben der europäischen Frontex-Agentur hauptsächlich über die Grenze zwischen der Ukraine und Moldau.

Bei der Konferenz in der tschechischen Hauptstadt kamen erstmals die Mitglieder einer neuen Unterstützungs-Plattform für die Grenzsicherheit Moldaus zusammen. Es nahmen neben den EU-Innenministern und Frontex-Vertretern auch solche der Polizeibehörde Europol teil. Dabei soll es auch um ein gemeinsames Vorgehen gegen den Menschen- und Drogenhandel gehen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.