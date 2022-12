Migration über das Mittelmeer

Flüchtlinge in einem Boot im Mittelmeer (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Andoni Lubaki)

Mit verschiedenen Partnern würden gut zwei Milliarden Euro bereitgestellt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. So sollten etwa die Kontrolle der Grenzen gestärkt, Schleuser bekämpft und Rückführungen in die Herkunftsländer erhöht werden. Zudem solle der Weg für legale Einreisen in die EU - beispielsweise über Fachkräftepartnerschaften - geebnet werden.

Vizekommissionspräsidentin Schinas erklärte, es liege in der Verantwortung von Europa und Afrika, zu verhindern, dass das Mittelmeer zum Friedhof für Menschen und Hoffnungen werde. In erster Linie wolle man Leben retten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.