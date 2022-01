Thierry Breton, EU-Kommissar für Industrie, Binnenmarkt und Dienstleistungen (Eric Piermont / afp)

Wie der EU-Kommissar für Industrie, Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, in Brüssel sagte, habe die weltweite Chip-Knappheit die Risiken der Abhängigkeit von asiatischen und US-amerikanischen Lieferanten aufgezeigt. Breton sagte weiter: "Ich möchte, dass die EU bei Halbleitern ein Nettoexporteur ist, so wie wir es bei Impfstoffen sind. In geostrategischen Industrien wie Batterien oder Pharmazeutika machen wir dasselbe - wir machen nicht alles selbst, aber wir haben die Kapazitäten dazu."

Der Plan der EU folgt auf die Ankündigung der USA, die im vergangenen Jahr das 52 Milliarden Dollar schwere staatliche Subventionsprogramm "CHIPS for America" verabschiedet haben, um besser mit chinesischen Technologien konkurrieren zu können. Nach Angaben von Industriekommissar Breton soll sich die Höhe der EU-Investitionen in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Eine genaue Zahl wollte er allerdings nicht nennen. Breton erklärte, die EU-Kommission arbeite mit verschiedenen Geldgebern zusammen, vor allem mit nationalen, europäischen und regionalen.

Der "EU Chips Act", den Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen September angekündigt hat, wird Investitionen für die nächsten 20 bis 30 Jahre abdecken. Das Gesetz soll am 8. Februar von der Europäischen Kommission konkretisiert werden. Es umfasst ein von den EU-Staaten finanziertes Programm, das auf die Produktion von Spitzenchips in Europa abzielt und eine Designplattform für Hersteller, Softwareunternehmen und Nutzer bereitstellen soll, um neue Anwendungen zu testen.