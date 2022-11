Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bei der Weltklimakonferenz in Sharm-el-Sheik (IMAGO / photothek / IMAGO / Thomas Trutschel)

Das kündigte der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans in Scharm el-Scheich an. Ein Teil der Gelder kommt aus dem EU-Haushalt. Beteiligt sind außerdem Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Dänemark.

Die Initiative für mehr Resilienz soll laut Timmermans existierende und neue Programme für eine bessere Anpassung an Klimafolgen kombinieren. Einbezogen sind nach EU-Angaben auch 60 Millionen Euro zum Ausgleich für bereits eingetretene Schäden und Verluste. Es sei möglich, dass sich noch weitere EU-Staaten dem Projekt anschließen, hieß es.

"Freiheit künftiger Generationen"

Vor der Einigung erklärte Baerbock, es gehe um die Freiheit künftiger Generationen. Keinesfalls reiche es aus, lediglich über abstrakte Minderungsziele zu sprechen, die erst in zehn oder 20 Jahren wirksam würden. Zugleich verwies die Ministerin darauf, dass Deutschland den ärmeren Staaten beim Ausbau von grüner Energie helfen wolle.

Baerbock rechnet nach eigener Aussage damit, dass die eigentlich bis Freitag dauernde Konferenz verlängert wird. Sie leitet während der entscheidenden Schlussphase die deutsche Delegation. Rückenwind kam vom G20-Gipfel in Bali, wo die Teilnehmer ein Bekenntnis zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad abgelegt hatten.

Arme Länder pochen auf Schadenersatz

Ein Streitpunkt auf der Konferenz sind die Forderungen armer Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika nach Schadenersatz. Sie wollen, dass die Industriestaaten über einen extra Geldtopf ihre Verluste ausgleichen - etwa nach Dürren, Überschwemmungen oder Stürmen, die sich wegen der Erderhitzung häufen. Baerbock sagte dazu, zurecht forderten besonders betroffene Länder, die selbst nichts für den CO2-Ausstoß von Industrienationen wie Deutschland könnten, eine Absicherung gegen die Schäden und Verluste durch den Klimawandel.

Brasiliens Präsident Lula will Amazonas-Regenwald schützen

Brasiliens neu gewählter Präsident Lula da Silva stellte sich in Scharm el Scheich hinter Forderungen nach einem Fonds zum Ausgleich von klimabedingten Schäden. Es brauche dringend Finanzmechanismen, um die Verluste in den ärmeren Ländern aufzufangen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Lula bekannte sich außerdem zum Schutz des Regenwalds am Amazonas. Es gebe keine Klimasicherheit für die Welt ohne einen geschützten Amazonas-Regenwald, sagte er. Dies bedeutet einen Kurswechsel zur Politik des scheidenden ultrarechten Staatschefs Bolsonaro, in dessen Amtszeit die Abholzung vorangetrieben worden war.

Klimaaktivisten erwarten von der Klimakonferenz auch, dass der unumgängliche Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ins Abschlussdokument aufgenommen wird - was nach einem ersten Entwurf der ägyptischen Leitung der sogenannten COP27 (kurz für Conference of the Parties) aber nicht vorgesehen ist. Die deutsche Aktivistin Neubauer empörte sich über diese Lücke und sagte, die Ära der fossilen Brennstoffe müsse zu Ende gehen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.